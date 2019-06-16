حزب الله يدين «خطوات التطبيع» من بعض الدول الخليجية مع إسرائيل

أدان "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الاثنين ما أسماها "خطوات التطبيع" من بعض الدول الخليجية العربية مع إسرائيل، كما أدان هدم الجرافات الإسرائيلية لعدد من البنايات الفلسطينية جنوب القدس" المحتلة".

وقال بيان الحزب "تواصل بعض الدول الخليجية العربية هرولتها باتجاه المزيد من خطوات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، منتهزة كل فرصة لكسب وده، ولم تكتف هذه الأنظمة وخصوصاً النظام البحريني بعقد المؤتمر الاقتصادي الفاشل في المنامة قبل مدة، بل عمد وزير خارجية هذا النظام إلى لقاء نظيره الصهيوني، واستُتبٍع ذلك بزيارة وفود إعلامية اليوم إلى القدس المحتلة ولقاء رئيس وزراء العدو، إضافة إلى العديد من اللقاءات التي عقدت بين مسؤولين خليجين وآخرين صهاينة".

وأضاف البيان "إن حزب الله أذ يدين ويستنكر كل هذه الخطوات التي تجري على حساب القضية الفلسطينية والقدس الشريف، يرى أنها وفرت وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لجرائم الاحتلال بحق المقدسيين والتي كان آخرها فجر اليوم، حيث هرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي لهدم بضع بنايات، تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية المقدسية، في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة".

واعتبر "حزب الله" في بيانه أن "عمليات الهدم هذه هي بمثابة جريمة حرب تأتي في سياق الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعزل مدينة القدس عن محيطها وتعزيز عمليات الاستيطان التوسعية، مستفيدة من التآمر الأمريكي-العربي اللاهث لتصفية القضية الفلسطينية ".

ورأى "حزب الله" أن "الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد لديه كل العزم والإرادة لمواجهة كل أشكال العدوان الإسرائيلي وصنع مستقبله المشرق".

ودعا الحزب في بيانه "المنظمات الدولية والإنسانية للوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم، والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها تجاه فلسطين".