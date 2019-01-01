المرشد الإيراني يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

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استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية صالح العاروري والوفد المرافق له.

ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل بشأن اللقاء.

وكان وفد من الحركة وصل إلى طهران أمس الأول السبت، والتقى عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وكان مصدر من الحركة قال إن الوفد سيبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالدعم السياسي والمالي لـ"المقاومة" الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

وبحسب المصدر، فإن حماس تعتبر هذه الزيارة "الأهم" إلى طهران منذ تراجع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية على إثر اختلاف المواقف من الثورة السورية وخروج قيادات حماس من دمشق.