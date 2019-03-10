ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة رواية "فضاء ضيق" للكاتب العراقي علي لفتة سعيد، وذلك يوم الأربعاء 24 يوليو الجارى، في تمام السابعة مساءً، بمقر بيت السناري في السيدة زينب.



يدير اللقاء منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ويناقش الرواية الناقدان المصريان الدكتورة مها الغنام، وأحمد حلمي، والناقد العراقي حيدر جمعة.



تدور أحداث الرواية عن مرحلة من مراحل العراق، ما بعد الانتخابات الأخيرة، وهي استكمالاً لجزئي الرواية السابقين، اللذين ناقشا الفترة الزمنية للعراق ما قبل عام 2003 وحتى عام 2019 .



الرواية الجديدة أحد أبطالها هو الروائي الراحل علاء مشذوب، وهي تطرح وتناقش موضوعة البحث عن الذات، والواقع والضياع الذي تسببت به الحروب للإنسان العراقي، كما تناقش الواقع الثقافي وفق مستوى أفكار الشخصيات المثقفة التي تكشفها ثيمة الرواية ما بين التعصب للمقدس والولوج في الافكار بطريقة المدنس والحاجة إلى ما تم الإصطلاح عليه في الرواية "المقندس"، الذي يريد إستخدام العقل لمواجهة الظواهر، التي تصادف الإنسان العربي والعراقي بوجه الخصوص، تنتقل الرواية في الجزء الثالث بين كربلاء والقاهرة، حيث يشكل الراحل "علاء"، العمود الفقري لهذه الإنتقالة المكانية، فضلاً عن العمق في المناقشة، حيث يمثل أحد الأركان الثلاثة في المناقشات الدينية، والتي تتطور في الإنتقالات الزمانية والحوارات الآخرى، مع النقاد المصريين والأصدقاء الآخرين، وعملية إغتيال مشذوب، التي تمثل صورة أخرى جديدة للواقع الذي يعيشه المثقف، في مختلف أجناسه وانتقالاته وتطوراته، فضلاً عن تقلباته وخوفه.



يذكر أن العراقي علي لفتة سعيد، روائي وصحفي، ولد بمدينة سوق الشيوخ، بمحافظة ذي قار، عام 1961، وهوعضو إتحاد الأدباء العرب، وإتحاد الأدباء والكتاب في العراق، ويعمل محررًا ومراسلاً في جريدة الصباح العراقية.