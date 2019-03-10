أوغندا تناقش إعادة تصدير السكر إلى تنزانيا

يبحث الرئيسان الأوغندي يوري موسيفيني، والتنزاني جون بومبيه ماجوفولي، في منتدى الأعمال بين البلدين في دار السلام يوم 4 سبتمبر القادم، مسألة سماح تنزانيا بإدخال السكر وزيت الطعام من أوغندا إلى أسواقها.

وذكرت صحيفة (مونيتور) الأوغندية على الإنترنت، أن الأسواق التنزانية لا تزال مغلقة أمام السكر وزيت الطعام من أوغندا وذلك بعد 6 أشهر من الاجتماع الوزاري الذي عقد في بلدة موتوكولا الحدودية بين البلدين للسماح بانتقال هذه السلع بحرية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن التعريفة الجمركية البالغة 25% التي تواصل تنزانيا فرضها على السكر وزيت الطعام من أوغندا هي من بين القضايا المطروحة للنقاش في اجتماع سبتمبر.