مدرس مساعد بجامعة زويل تمثل مصر في مسابقة «الجدران المتساقطة» ببرلين نوفمبر القادم

فازت إسراء حسين جلال مدرس مساعد للعلوم النانونية بجامعة زويل بالمركز الأول في مسابقة "الجدران المتساقطة 2019"، في موسمها الثالث، والتى تعد أحد أوجه التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الخارجية الألمانية الفيدرالية.

وقال الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية - في تصريح اليوم الاثنين - "إن الأكاديمية هي الشريك الوطني لمسابقة مختبر الجدران المتساقطة للعام الثالث علي التوالي، منوها بأن المسابقة هي أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الأكاديمية لتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي".

وألقى الضوء على برنامج القاهرة تبتكر ودعم مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، والتحالفات التكنولوجية والشبكات والروابط العلمية، ومسلسلات الكارتون ثلاثية الأبعاد (الأزهر ونور)، بالإضافة إلى معرض القاهرة الدولي للابتكار، والذي تنظمه الأكاديمية كل عام.

وحصلت إسراء على المركز الأول في التصفيات النهائية للمسابقة، التى أقيمت ببيت السناري، عن عرض علمي قدمته لمدة 3 دقائق حول ضمادة نانونية لعلاج جروح مرضى السكرى.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، وإيزابيل مرينغ ممثل الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، وفيليب موباي ممثل السفارة الألمانية، ورشا يحيى طنطاوي ممثل مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وسونيا ميكلي ممثل غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، وهدى المحجوب مديرة مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة، ورضوي يونس مسئولة عن حاضنة جسر بمؤسسة (مصر الخير).

وتم اختيار الفائزة بناء على المحتوي العلمي والوضوح والأداء؛ لتحظى برعاية كاملة للسفر والمشاركة لتمثل مصر في المرحلة الكبرى من المسابقة الدولية "الجدران المتساقطة" ببرلين في نوفمبر القادم، حيث يجمع "فينالي" 100 مشارك، ليحصل كل من وصل للنهائيات على الفرصة لعرض أعماله البحثية أو فكرته أمام لجنة عليا من النخبة علي المستوي الأكاديمي والبحثي والتجاري.