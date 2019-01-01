رئيس مجلس الشورى البحريني يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد، أعرب خلالها عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما بعث رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة بالمناسبة، إلى سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، سهى إبراهيم محمد رفعت الفار، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيدها عليها، وعلى الشعب المصري الشقيق؛ بمزيد من التقدم والازدهار.