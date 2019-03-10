نشر صور جديدة للأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده السادس

نشر قصر كنسينجتون ثلاث صور جديدة للأمير البريطاني جورج بمناسبة عيد ميلاده السادس اليوم الاثنين.



والتقطت الصور والدته كيت، دوقة كامبريدج، ويظهر الأمير في صورتين بحدائق القصر وهو يرتدي قميص منتخب إنجلترا لكرة القدم بينما يظهر في الصورة الثالثة أثناء عطلة عائلية مرتديا قميصًا أخضر وسروالا قصيرا أزرق وأبيض.



يشار إلى ان الأمير جورج، الثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني، اسمه الكامل الأمير جورج ألكسندر لويس، ويدرس في مدرسة توماس باترسي في لندن.



وكان أول ظهور علني للأمير عندما كان عمره ساعات فقط، حيث ظهر أمام وسائل الإعلام التي كانت تنتظر خارج مستشفى سانت ماري في 22 يوليو 2013 وهو مع والدته ووالده الأمير وليام.



ولدى الأمير البريطاني شقيقان أصغر منه، الأميرة تشارلوت البالغة من العمر 4 سنوات والأمير لويس البالغ من العمر عام وا