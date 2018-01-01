إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال تظاهرة في شرق غزة

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أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال تظاهرة على أطراف شرق قطاع غزة.

وشارك عشرات من سائقي شاحنات النقل التجاري في التظاهرة بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية ومستمرة منذ مارس 2018.

وحملت التظاهرة شعار (عائدون وسنكسر الحصار) وتخللها رفع الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 وأخرى تطالب بتدخل دولي لإنهائه.

وتحولت التظاهرة إلى اعتصام في مخيم العودة شرق مدينة غزة حيث تم إلقاء عدة كلمات تؤكد على "مواصلة النضال السلمي" حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي واسترداد الحقوق الفلسطينية.

وخلال ذلك، اقترب شبان من السياج الفاصل ورشقوا القوات الإسرائيلية المرابطة خلفه بالحجارة فيما ردت تلك القوات بإطلاق النار وأصابت 4 منهم بجروح.

وقتل أكثر من 300 فلسطيني منذ انطلاق تظاهرات مسيرات العودة، التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.