كوريا الجنوبية: نترك العديد من الاحتمالات مفتوحة بشأن قضية مضيق هرمز

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن سول تراقب عن كثب الوضع في المياه قبالة إيران، بما في ذلك طلب الولايات المتحدة المحتمل لإرسال قواتها إلى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية تصريحا لنائب المتحدث باسم الوزارة نو جيه - تشون، في مؤتمر صحفي دوري، قال فيه: "لم نتلق حتى الآن أي طلبات رسمية من الجانب الأمريكي بشأن إرسال قواتنا".

وأضاف: "نراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز، مع ترك الاحتمالات المختلفة مفتوحة بالنظر إلى التأثيرات المحتملة التي قد تترتب على الأمر من جانبنا".

وذكرت "يونهاب" أن مسؤولا آخر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية قال إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة الخيارات والإجراءات المتنوعة فيما يتعلق بالقضية، في إشارة إلى الوضع في مضيق هرمز.

وأضاف بعض المراقبين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد يقدم مثل هذا الطلب خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية التي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر يومين.

وقد أكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع نو أن بولتون يخطط للقاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو بعد غد الأربعاء، لكنه لم يكشف أي تفاصيل بشأن اللقاء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الانضمام إلى تحالف عسكري لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.