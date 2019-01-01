كتاب ألماني يسبر أغوار الموت يصدر في سبتمبر المقبل بعد وفاة مؤلفه

بعد نحو شهرين من وفاة الكاتب والناشر الألماني ميشائل يورجس، سوف يصدر كتابه الأخير الذي يسبر أغوار حياته بعد الموت في سبتمبر المقبل.

وأعلنت دار النشر الألمانية "سي. برتلسمان" في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الاثنين، أن الكتاب يحمل عنوان "بعد الوفاة. ما عايشته بعد مماتي ومن قابلته في الحياة الآخرة".

وأضافت دار النشر أنه من المقرر أن يصدر الكتاب في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان الدار أن يورجس بدأ بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان في عام 2018 بالانشغال بالموت وبـ "الحياة بعد الموت"، حيث يعرض في الكتاب مثلًا أنه التقى في الحياة الآخرة بالرسام الإيطالي بابلو بيكاسو والأديب الإنجليزي ويليام شكسبير والروائي والشاعر الألماني تيودور فونتانه.

وأوضحت الدار أن كتاب يورجس الأخير الذي عمل عليه حتى وقت قصير قبل مماته، يعد بمثابة رحلة عبر حياته وفي الوقت ذاته عبر تاريخ الغرب.

يشار إلى أن يورجس الذي شغل منصب رئيس تحرير مجلة "شترن" الألمانية الشهيرة سابقا، والذي يعد أحد أبرز الصحفيين في ألمانيا، توفى في الرابع من شهر يوليو الجاري عن عمر يناهز 74 عاما في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.