مجلس جامعة الإسكندرية يكرّم أعضاء القافلة التنموية لمدينة سيدي براني

كرّم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، اليوم الاثنين، أعضاء القافلة التنموية المتكاملة لمدينة "سيدي براني" التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع جامعة مطروح والمنطقة الغربية العسكرية بتكلفة بلغت مليونا و72 ألف جنيه، تم توفيرها بمساهمات من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وبنك الدواء.

وأشار الجامعة - في بيان - إلى أن القافلة تضمنت تقديم خدمات علاجية فى العديد من التخصصات الطبية بلغ عددها 601 حالة جلدية و408 حالات رمد، 480 باطنة، و490 نساء وتوليد وكشف مبكر على أهالى المدينة .. كما تم توزيع 4000 قطعة ملابس، وتعليم الحياكة وفتح مركز تدريب لهذا الغرض، وتقديم خدمات بيطرية وزراعية، وصرف روشتات وتوزيع نظارات طبية، وتقديم خدمات في التخصصات التربوية فيما يتعلق بمحو الأمية ، ومكافحة الإدمان والمخدرات.