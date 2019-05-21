رئيس المقاولون: انتقال أحمد علي لبيراميدز قرصنة

أكد محسن صلاح رئيس المقاولون العرب، أن انتقال أحمد علي مهاجم الفريق لبيراميدز كان بمثابة القرصنة على حقوق النادي لرحيله دون موافقة الفريق.

وانتقل أحمد على لبيراميدز مستغلا قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده مع المقاولون العرب والمقدر بـ500 ألف جنيه، حيث كان يبتقى للاعب موسم إضافى مع ذئاب الجبل.

وقال رئيس المقاولون في تصريحات تلفزيونية: " حصل قرصنه على احمد علي من نادي بيراميدز، فأنا غير راضي عن هذا الانتقال، واهيب بالكابتن حسام البدري فالتعامل يكون بين الاندية وليس بهذه الطريقة".

يذكر أن أحمد على سجل مع المقاولون العرب 18 هدفاً فى الموسم الجارى ليحتل صدارة هدافى الدورى العام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى الأهلى الأربعاء المقبل فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالمسابقة المحلية.