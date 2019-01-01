مسؤولة أممية: أزمة اللاجئين تحتاج عملا أكبر

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا اسبينوزا، اليوم الأحد، "إن أزمة اللاجئين تحتاج لعمل أكبر ونظام متعدد الأطراف بشكل أقوى".



وقالت في مؤتمر صحفي مشترك في عمان، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن "الأردن مثال للاستقرار في المنطقة ومثال للدولة الكريمة"، مضيفةً "أن الأردن يعيش في منطقة تحيط بها الاضطرابات وأنه رحب بعدد كبير من اللاجئين".



وتابعت أن "الأردن مثال حي على كيفية الاستفادة من الشراكة القوية مع الأمم المتحدة لإفادة كافة الأطراف المعنية (المجتمع الأردني ومجتمع اللاجئين)".



ودعت اسبينوزا، التي وصلت إلى عمان في زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام المجتمع الدولي، إلى التشارك في تحمل أعباء ومسؤوليات أزمة اللاجئين.



كما أثنت على دور الأردن في تعزيز السلام والحوار والتفاهم في منطقة تخضع للضغوط والتوتر، وناقشت دور الأردن الرئيسي والقيادي في قضايا الشباب والأمن والاستقرار وتمكين النساء، كما جاء في تصريحها عقب اللقاء مع وزير الخارجية الأردني.



وستزور اسبينوزا مخيم الزعتري للاطلاع على الخدمات المقدمة فيه للاجئين، ولقاء مجموعة من النساء والفتيات في المخيم للاستماع إلى قصصهن والتعبير عن دعمها لهن لتعزيز مصلحة النساء والفتيات.



ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الجمعية العامة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والشؤون البيئية في مجلس النواب.



ومن المقرر أن تلتقي أيضا، وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان، ونساء من جمعية غور الصافي التي تدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أحد مشاريعها.



كما ستلتقي المسؤولة الأممية فريق الأمم المتحدة في الأردن، وستجري لقاء مع رائدات العمل النسوي في الأردن.