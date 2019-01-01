الجيش الباكستاني ينقذ متسلقي جبال في شمال البلاد

تمكنت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني من إنقاذ متسلق جبال روسي وأخر إيطالي تقطعت بهم السبل على قمة أحد الجبال في شمال البلاد.

ونقلت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، اليوم الاثنين، عن كرار حيدري أمين نادي جبال الألب الباكستاني قوله إنه تم العثور على الإيطالي فرانشيسكو كاساردو والروسي كونستانتين سيدوروف على إحدى قمم سلسلة جبال (كاراكورام) بعد إصابتهما في ظل سوء الأحوال الجوية.

ويتسلق المئات من المحليين والأجانب الجبال والقمم المختلفة في شمال باكستان كل عام، وغالبا ما تقع الحوادث بسبب الانهيارات الجليدية والتغيرات المفاجئة في الطقس.