يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بذكرى ثورة يوليو المجيدة من خلال إقامة حفل موسيقي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في الثامنة مساء، بمسرح السلام بشارع القصر العيني.



يتضمن الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري، احتفاء بثورة يوليو ومكتسباتها والتي دوما تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري، مثل: "عدى النهار"، "يا نسمة الحرية"، من غناء أحمد محسن، "قصيدة مصر"،"طوف وشوف"، غناء أنغام مصطفى، "بسم الله الله أكبر"، "ابنك يقولك يا بطل"، "وأنا عالربابة بغني"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "الجيل الصاعد".