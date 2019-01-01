حريق يتسبب في فوضى بشبكة السكك الحديد الإيطالية

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تسبب حريق شب في صندوق مفتاح تحويلة في تأجيلات هائلة وفوضى في خط قطار رئيسي في إيطاليا، اليوم الاثنين.

وتوقفت بالكامل حركة المرور على الخط فائق السرعة بين فلورنسا وروما بشكل مؤقت. وتقطعت السبل بآلاف الركاب عند محطات القطارات.

وتأخرت القطارات لما يصل لأربع ساعات وألغيت رحلات أكثر من 40 قطارًا بالكامل، حسبما أعلنت هيئة السكك الحديدية الإيطالية "أر إف أي".

ونتجت التأجيلات عن حريق شب في صندوق مفتاح تحويلة للسيطرة على القطارات الفائقة السرعة في روتسانو بالقرب من فلورنسا. وقالت الهيئة إنها تشتبه في أنه حادث متعمد.

وأغلق الخط الكامل بين فلورنسا وروما الذي يربط شمال البلاد بجنوبه من الخامسة فجرا إلى الثامنة صباحا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تستمر المشاكل طوال اليوم.

ويمكن للمسافرين إلى إيطاليا توقع تأجيلات بعد غد الأربعاء فيما دعت النقابات العمالية إلى إضرابات في هيئة النقل العام والسيارات الأجرة (تاكسي) وتأجير السيارات والعبارات.