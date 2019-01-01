تحذير من ارتفاع غير معهود في درجات الحرارة بروسيا

حذر كبير الباحثين بمعهد أوبوخوف لفيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر تشيرنوكورسكي من احتمال كبير لارتفاع غير معهود في درجات الحرارة في روسيا.

وقال تشيرنوكورسكي، في تصريح لصحيفة (زفيزدا) الروسية اليوم الإثنين: "هناك احتمال كبير لارتفاع كبير في درجات الحرارة في سيبيريا أو القسم الأوروبي من روسيا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد الأمر بالضبط.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحاضر هو نتيجة تشكل مرتفعات جوية مستقرة، وخير مثال على ذلك ما يحصل في أوروبا الغربية، حيث ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 42 و44 درجة مئوية، لافتا إلى أنه عندما تتكون مرتفعات جوية مستقرة، ترتفع درجات الحرارة في إحدى المناطق وتنخفض في مناطق أخرى.