على خطى الملكة إليزابيث ملكة ببيطانيا، وأميرة ويلز الراحلة ديانا، تسير ميجان ماركل دوقة ساسيكس، في ممارسة الرياضة، وخاصة التي جذبت انتباه الملكة والأميرة الجميلة من رؤيتها لأول مرة، حيث جذبت رياضة البولينج العشبي دوقة ساسيكس عند مشاهدتها من منزلها.

وقامت ميجان بزيارة مفاجئة لنادي Royal Household Bowling Club، الموجود بجوار منزل"Frogmore Cottage" بجوار قصر وندسور الملكي، بعد مشاهدتها من نافذة الطابق العلوي.

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية، أن ميجان أُجبت باللعبة وروعة اللاعبين، وقررت مشاركتهم ومشاهدتهم من أرض الملعب وتوجيه التحية لهم.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يستقبل فيها نادي رويال للبولينج المنزلي، أحد أفراد العائلة المالكة، حيث تفاجأ اللاعبين عام 2013، بزيارة الملكة إليزابيث لمشاهدة مباراتهم وقامت وقتها بالحديث مع اللاعبين والتقاط الصور.

وقال وقتها لاعب بريمفيلد، دافيد إيفانز، أنها لقد كانت مفاجأة رائعة للفريق، وأن الملكة سألتهم عما كان بإمكانها مشاهدة المباراة والاستمتاع بها، وكانت المباراة بمناسبة مرور 25 عامًا على الفريق.

وتُُعد لعبة "أوشنز بولز" أو البولينج العشبي، هى لعبة شبيهة بالبولينج الذي يتم ممارسته في الصالات مع اختلاف الأرضية الخضراء، ومتواجدة في بريطانيا منذ فترة طويلة.

وشوهدت الأميرة ديانا في أكثر من مناسبة وهي تمارس تلك الرياضة، إحداها أثناء قيامها بجولة في إندونيسيا عام 1989، وأثناء افتتاح مركز للعبة في مدينة شارنوود ولوتون البريطانية.

وقالت توني أولكوك، بطلة العالم السابقة، إن المنظمات التي يبلغ عدد أعضائها 110 ألف شخص سيكونون متحمسين بعد مشاركة ميجان في اللعبة، وأن وجودها سيكون بمثتبة وسيلة لتشجيع الأجيال الشابة لتجربتها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.