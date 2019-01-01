محافظ أسيوط يتسلم أول أطلس لأراضي أملاك الدولة لمركز أبوتيج

تسلم جمال نور الدين محافظ أسيوط أول أطلس لأراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج، وذلك ضمن منظومة ميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وتفعيلا لدور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتأسيس منظومة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" لأراضي أملاك الدولة وربطها بجميع مرافق المحاقظة لمنع التلاعب فيها والحفاظ عليها واسترداد حقوق الدولة من خلال مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسيوط لاجتماع وحدة المتغيرات المكانية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور إبراهيم السعيد مسئول وحدة رصد أراضي أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والعاملين بالوحدة وجهاز حماية أملاك الدولة بالمراكز.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى التوسع في ميكنة جميع أراضي القرى والمراكز بالمحافظة خلال الأشهر القادمة.

ومن جهته، استعرض الدكتور إبراهيم السعيد أول أطلس تم الانتهاء منه لأراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج، وكيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في ميكنة بيانات أملاك الدولة وربطها بالخرائط وقدرتها على ربط البيانات المكانية، المتمثلة في الحيز الجغرافي بالبيانات الوصفية له، وبذلك تسهم في إمكانية حساب مسطح الأملاك بالعديد من وحدات القياس بطريقة آلية تتميز بالدقة.