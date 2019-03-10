أوكرانيا: حزب «زيلينسكي» يتجه للفوز في الانتخابات البرلمانية

أظهرت نتائج فرز حوالي ثلث مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس في أوكرانيا، أن حزب "خادم الشعب" المؤيد للرئيس فلاديمير زيلينسكي مرشح للفوز بـ238 من أصل الـ424 مقعدا نيابيا؛ حسب اللجنة المركزية للانتخابات.

وقالت اللجنة -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن "نسبة إقبال الناخبين بلغت نحو 50% من أصل 34 مليون ناخب مسجل في الانتخابات التي شهدتها أوكرانيا لاختيار 225 نائبا بالقوائم الحزبية و119 في الدوائر الفردية، وذلك بعد أن قررت السلطات خفض عدد تلك الدوائر بواقع 26 دائرة من أصل 225 نتيجة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واستمرار النزاع في دونباس جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى تقليص العدد الإجمالي للمقاعد النيابية من 450 إلى 424 مقعدا".

وحسب فرز الأصوات في التصويت للقوائم الحزبية، فإن حزب زيلينسكي حصل حتى الآن على 42.1% ما يؤهله لشغل 121 مقعدا في مجلس البرلمان.

أما حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" المؤيد للتطبيع مع روسيا فقد حصل على نسبة 12.7% من الأصوات (36 مقعدا)، يليه حزب "التضامن الأوروبي" للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وحزب "باتكيفشينا" (الوطن) لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، وحزب "الصوت" للمطرب المشهور سفياتوساتف فاكارشوك.

وفي حال نيل "خادم الشعب" أغلبية المقاعد البرلمانية، سيتمكن من تشكيل الحكومة بنفسه دون أن يدخل في تحالفات مع كتل نيابية أخرى ما سيطلق يد زيلينسكي في تحقيق سياسات وإصلاحات طالما وعد بها قبل فوزه بمنصب الرئاسة في أبريل الماضي.