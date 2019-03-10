بوريس جونسون: يمكن لبريطانيا إبرام اتفاق تجارة حرة لإنهاء أزمة الخروج

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الأحد إن بلاده قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق للتجارة الحرة من شأنه أن يلغي الحاجة لأحد الأجزاء التي مثلت إشكالية كبرى في الاتفاق السابق.



وأضاف جونسون في مقاله الأسبوعي بصحيفة تليجراف أن التكنولوجيا تستطيع درء الحاجة للالتزام بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، وهو الترتيب الذي رفضه كثير من أعضاء البرلمان البريطاني.



وقال ”هناك نطاق واسع لإيجاد الحلول اللازمة. ويمكن إيجادها، وسيتم إيجادها، في سياق اتفاق للتجارة الحرة سنتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي... بعد الانسحاب منه في 31 أكتوبر“.



وأضاف ”يمكننا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ونمتلك التكنولوجيا للقيام بذلك. ما نحن بحاجة إليه الآن هو الإرادة والقيادة“.