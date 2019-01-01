القائد العام للجيش البحريني يستقبل قائد الأسطول الخامس‎ الأمريكي

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة اليوم، الفريق بحري JAMES MALLOY قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس والوفد المرافق، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس والوفد المرافق، مشيدًا بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، وعدد من كبار الضباط.