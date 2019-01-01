وفاة ممثل كوميدي على خشبة المسرح وسط اعتقاد الجمهور بأنها مزحة

في واقعة مأساوية وصادمة، توفي ممثل كوميدي هندي، على خشبة المسرح، أثناء تقديم أحد عروضه الهزلية التي اشتهر بها في مدينة دبي، حين توقف قلبه فجأة وسط ضحكات الجمهور، وظن الحاضرون أن ذلك جزء من العرض، قبل أن يدركوا الحقيقة الصادمة بعد دقائق.

وصُدم جمهور الفنان الهندي الصاعد مانجوناث نايدو، في مسرح مدينة دبي، الذي ظن في البداية أن سقوط الممثل كان مجرد مزحة وجزء من أحداث العرض المسرحي الذي كان يؤديه، إلا أن الممثل لم يتحرك على مدار 3 دقائق، ما جعل زملاءه يسرعون للاطمئنان عليه.

ونقل نايدو البالغ من العمر 36 عامًا، إلى مستشفى الزهراء بمدينة دبي الإماراتية، حيث تم الإعلان عن وفاته إثر تعرضه لسكتة قلبية، على مسرح فندق سيجنتشر البرشاء بمدينة دبي، وفقًا لما ذكره موقع «The News Minute» الهندي.

ونقل الموقع قول مقداد دوهادوالا، صديق الفنان الكوميدي الراحل، لصحيفة «خليج تايمز» الإماراتية: "كان يُضحك الناس بقصصه الهزلية على المسرح، حيث تحدث عن والده وعائلته، ثم انتقل للحديث عن معاناته من الأرق، قبل أن يجلس على الأريكة ويسقط منها فجأة".

فيما قال صديقه جريس تشينج: "نايدو أحد أفضل الممثلين الكوميديين في العالم، ومرتجل رائع، وشخص رائع ذو قلب كبير. لقد توفي على خشبة المسرح، بينما يفعل أفضل ما يحب، وهو جعل الناس يضحكون".

وأعلن الموقع عن إقامة طقوس الجنازة النهائية لنايدو الذي ولد في أبو ظبي وانتقل لاحقًا لدبي، غدًا الاثنين، مشيرة إلى أنه كان ممثلًا معروفًا في دوائر الفن الكوميدي بالإمارات، وقدم عروضًا على مدى خمس سنوات.