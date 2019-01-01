المرصد السوري: 32 قتيلا في قصف روسي على سوق وأحياء سكنية بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 32 قتيلا جراء غارات روسية استهدفت سوقا وأحياء سكنية في مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن من بين القتلى طفلين وثلاث مواطنات وعنصرا من الدفاع المدني واثنين مجهولي الهوية.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر نحو 105 جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان الجيش الروسي نفى القيام بأي غارات جوية اليوم ، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن القوات الجوية الروسية "لم تقم بأي مهمة من هذا القبيل في هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية"