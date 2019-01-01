انتهاء تصويت المحافظين في بريطانيا اليوم وجونسون الأوفر حظا لشغل منصب زعيم الحزب

يعتبر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح الاوفر حظا لشغل منصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، حيث من المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين، اقتراع عبر البريد الالكتروني يشارك فيه 160 ألف عضو في الحزب.

ومن المقرر أن يعلن الحزب نتيجة جولة الاعادة بين جونسون ومنافسه وزير الخارجية الحالي، جيريمي هانت، غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتولى الفائز منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي، بعد غد الأربعاء.

وأشار استطلاع رأي أعضاء حزب المحافظين الذي أجراه موقع "كونسرفاتيف هوم" المعني بالأخبار السياسية، إلى أنه من المرجح فوز جونسون بحوالي ثلثي الأصوات.

وكان جونسون تعهد بترك الاتحاد الأوروبي بحلول موعد الخروج – الذي تم تأجيله إلى 31 من تشرين أول/أكتوبر المقبل – بصفقة أو بدون صفقة مع بروكسل.

وكتب جونسون في صحيفة "تلجراف" البريطانية اليوم الاثنين، إنه لوكان قد توفر لدينا التكنولوجيا اللازمة للسفر إلى القمر والعودة منه منذ أكثر من 50 عاما، لكان بامكاننا الآن حل مشكلة القيام بمعاملات تجارية بدون احتكاكات على حدود ايرلندا الشمالية.

وقال إن "هناك عدد قليل من المهام المعقدة للغاية، التي لا يمكن للبشرية حلها إلا إذا كان لدينا حس حقيقي بمسؤولية التخلص منها".

وجاء ذلك في تلميح من جونسون إلى ما يسمى ببند شبكة الامان الخاصة بإيرلندا (باكستوب) الذي يرفضه بشدة.

وتهدف شبكة الامان في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى ضمان عدم وجود ضوابط حدودية بين أيرلندا الشمالية الخاضعة لإدارة بريطانيا - التي ستكون خارج الاتحاد الأوروبي - وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.