استطلاع: حزب زيلينسكي يفوز في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية

فاز حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 40% من الأصوات، حسبما أفادت نتائج استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع اليوم الأحد.



وكان زيلينسكي قد دعا إلى انتخابات مبكرة بعد فترة قصيرة من تنصيبه رئيسا للبلاد قبل نحو شهرين، ساعيا إلى تحقيق وضع مهيمن على البرلمان.



وجاء في المرتبة الثانية بفارق كبير تحالف سياسي يشتهر بعلاقاته الوثيقة مع الكرملين ، وهو "منصة المعارضة - من أجل الحياة" بنسبة 12%، حسب الاستطلاع.



ولا يزال من غير المتوقع التنبؤ بتشكيلة البرلمان، حيث من المقرر شغل ما يقرب من 200 من أصل 424 مقعدا من جانب مرشحين يتم انتخابهم بشكل مباشر.