«إكويفاكس» الأمريكية للتمويل تدفع 700 مليون دولار لتسوية فضيحة تسرب بيانات العملاء

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، موافقة شركة القروض الاستهلاكية الأمريكية "إكويفاكس" على دفع ما يصل إلى 700 مليون دولار لتسوية فضيحة تسرب بيانات عدد من عملائها.

وبحسب هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية، فإن فشل الشركة في حماية بيانات العملاء أدى إلى تعريض بيانات حوالي 147 مليون عميل للخطر في عملية قرصنة معلوماتية عام 2017.

وتضمنت البيانات التي تم السطو عليها معلومات حساسة منها أرقام التأمينات الاجتماعية وتفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء. وأدت الفضيحة في ذلك الوقت إلى استقالة رئيس الشركة "ريتشارد سميث".

وقالت المدعي العام لولاية نيويورك "ليتشيا جيمس" في بيان إن "إيكويفاكس قدمت الأرباح على حماية الخصوصية.. والجشع على الناس، ويجب محاسبتها على تعريض ملايين الأشخاص للخطر".

وبحسب التسوية التي توصل إليها ادعاء نيويورك والشركة داخل المحكمة فإن الشركة ستدفع 575 مليون دولار على الاقل وقد يصل المبلغ إلى 700 مليون دولار كجزء من التسوية لوقف التحقيقات التي تجريها سلطات وولايات أمريكية أخرى إلى جانب وقف ملاحقتها قضائيا.