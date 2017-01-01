وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية: مشاركة 100% من الناخبين في الانتخابات

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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، عن مشاركة نحو 100% من الناخبين في الانتخابات المحلية في مطلع الأسبوع.

كما أدلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج اون، بصوته أمس الأحد؛ لانتخاب ممثلي الشعب على مستوى المقاطعات والمدن والمناطق.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، بأنه "وفقا للبيانات المتاحة لدى اللجنة المركزية للانتخابات، فقد شارك 99.98% من الناخبين في التصويت، باستثناء هؤلاء الذين يقومون بجولات خارجية أو يعملون في الخارج".

وتعتبر الانتخابات المحلية في كوريا الشمالية -التي تجري كل 4 أعوام في الدولة المعزولة- مجرد إجراء شكلي، شأنها شأن الانتخابات في البرلمان.

ولا يحق للناخبين في كل بلدية بالتصويت إلا بـ"نعم" أو "لا"، لصالح مرشح من اختيار حزب العمال.

ويقول المراقبون إن الغرض الرئيسي من الانتخابات المحلية، هو تعزيز الوحدة بين المواطنين والقيادة.

وقد دعت الصحف في البلاد جميع الناخبين المؤهلين إلى الخروج للإدلاء بأصواتهم.