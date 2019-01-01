قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، اليوم الاثنين، إن تنظيم مصر للمنتدى البريدي الإقليمي الاستراتيجي بالمنطقة العربية للعام الحالي يؤكد مدى الاهتمام بالتعاون الدولي والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المعنية بإرساء سياسات تنظيمية لتطوير القطاع البريدي.

وأوضح الصغير - في تصريحات بمناسبة انطلاق المنتدى غدًا الثلاثاء بشرم الشيخ - أهمية مواكبة المؤسسات البريدية للتطورات التكنولوجية العالمية التي تهدف إلى التوسع في أنماط الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها مصر لتعظيم الاستفادة من البريد المصري في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي في ظل ما يحظى به من إمكانيات وانتشاره عبر 4 آلاف مكتب بريدي.

وفي ذات السياق، ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المنتدى يشارك فيه بشار حسين المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ، والذي التقى بمسؤولين في الوزارة وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الخاصة بالسياسات التنظيمية للمؤسسات البريدية، والذي أشاد - من ناحيته - بعمليات التطوير التي يشهدها البريد المصري والتي تأتي اتساقا مع سياسات اتحاد البريد العالمي لتفعيل دور المؤسسات البريدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واقترح بشار حسين تدشين منصة للتجارة الإلكترونية في أفريقيا؛ وأبدى مسؤولو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترحيبهم بالمقترح؛ مؤكدين على أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ هذه المنصة.

جدير بالذكر أن الاتحاد البريدي العالمي يضم 192 دولة ويمثل المنتدى الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي على مستوى العالم، وهو معني بوضع قواعد لتبادل البريد الدولي وتقديم توصيات لتحفيز النمو في أحجام البريد والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء.