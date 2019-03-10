أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، وفاة مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز 72 عاما.

وذكرت الأمانة العامة للوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "ببالغ الحزن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".

وكان مكتب أمانو أعلن في سبتمبر الماضي أنه خضع لعملية طبية، دون تحديد طبيعتها. ومنذ عودته لعمله، بدا منهكا.

ولم توضح الوكالة سبب الوفاة أو متى حدثت.

وكشفت الأمانة أن أمانو كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي عن المنصب الذي يشغله منذ عام 2009 .

ونقل بيان للوكالة أن أمانو كتب في خطاب الاستقالة الذي كان يعتزم التقدم به "فخور جدا بإنجازاتنا وممتن للدول الأعضاء وفريق الوكالة"

وقررت الوكالة تنكيس الأعلام.

تجدر الإشارة إلى أن أمانو كان يشرف على تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، كما شارك على مدار سنوات في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تمهيدا للتوصل إلى الاتفاق.