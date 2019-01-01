حرائق في محطة بإيطاليا توقف حركة القطارات فائقة السرعة من وإلى روما

أضرم مشعلو حرائق في إيطاليا، النيران في محطة قطارات تقع بالقرب من مدينة فلورنسا بوسط البلاد، مما أدى إلى وقف تام لحركة القطارات فائقة السرعة بين شمال وجنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، الإثنين، عن الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية في البلاد القول، إنه قد تم إضرام النيران في معدات كهربائية، مما أدى إلى توقف الخدمة من وإلى العاصمة روما.

وقال الجهاز المعني بإدارة السكك الحديدية الإيطالية (إف. آر. آي)، في بيان له اليوم الاثنين، إنه قد تم تعليق خدمات القطارات لمدة ثلاث ساعات، للسماح للمحققين والفنيين بالقيام بتحقيقاتهم.

وأوضحت الشركة أن الخدمة قد استؤنفت قبل حلول الساعة الثامنة صباحا، حيث استمر متوسط فترة التأخير لحوالي ثلاث ساعات بحلول الساعة 11 صباحا تقريبا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن هناك ثلاثة حرائق على الأقل اندلعت في محطة "روفيزانو"، الواقعة بالقرب من فلورنسا.