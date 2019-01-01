برلين تعلن عودة السفير الألماني إلى فنزويلا

أعلنت وزيارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، عودة السفير الألماني دانيل كرينر إلى فنزويلا بعد أربعة أشهر ونصف من طرده من هناك.

وصرح راينر برويل نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، في برلين بأن السفير الألماني وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس أول أمس السبت.

يذكر أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أعلنت في السادس من مارس الماضي السفير الألماني دانيل كرينر شخصا غير مرغوب فيه، وطردته من البلاد.

ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السفير بناء على ذلك للعودة إلى ألمانيا لإجراء مشاورات.

وكانت حكومة مادورو قد اتهمت السفير الألماني بالتحيز لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، حيث كان كرينر شارك مع دبلوماسيين آخرين من أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في استقبال جوايدو بمطار كاراكاس عائدا من جولة في دول أخرى بأمريكا الجنوبية، وأرادوا بذلك الحيلولة دون اعتقاله لدى عودته، وتم اعتبار ذلك بمثابة تدخل في شؤون البلاد.

وفي الأول من شهر يوليو الجاري، سلم نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل مذكرة إلى وزارة الخارجية في برلين تم من خلالها سحب تصنيف كرينر على أنه شخص غير مرغوب فيه.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية برويل، أنه لم يتم تقديم أية شروط من جانب فنزويلا في مقابل ذلك، قائلا: "إننا سعداء بأن السفير كرينر يمكنه تولي مهامه حاليا من جديد بصفته سفيرا في فنزويلا".

تجدر الإشارة إلى أنه من منظور الخارجية الألمانية، كان قد تم أمر كرينر بالعودة إلى برلين لمدة أربعة أشهر ونصف لإجراء "مشاورات سياسية".