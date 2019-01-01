النائبة منال ماهر: نشكر السيسي لأننا لم نتعود على رئيس يستمع ويستجيب إلى هذه الدرجة

علقت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أنها كانت من أشد المعارضين للقانون في صيغته الأولى، قبل إعادته مرة أخرى إلى المجلس.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم الاثنين: "أنا كنت بعارض بشدة، ومعارضاتي مكنش صوتها عالي، لكن كان فعلها قوي، وهذا القانون كان به الكثير من العوار الدستوري والمجتمعي والسياسي".

وتابعت: "إحنا بنحب نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن رجوع القانون بناء على طلب الشباب، فده معناه إن فيه مرونة كبيرة جدًا في تناول الموضوعات والاستماع الجيد لوجهات النظر المختلفة، فلازم نشكر الرئيس لأننا لم نتعود إن الرئيس يستمع ويستجيب إلى هذه الدرجة".

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المقدم من الحكومة.