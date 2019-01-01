ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بالصومال إلى 17 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة قرب فندق عفريك على الطريق المؤدي للمطار الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 17 قتيلا.

وقال مدير مستشفى المدينة في مقديشيو محمد يوسف - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إن المستشفى استقبل 17 جثة، و28 مصابا، بينهم 12 في حالة حرجة".

ومن جانبه، قال فرح حسين، صاحب متجر وشاهد الهجوم، "إن السيارة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار".

وفي المقابل، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.