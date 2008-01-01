الهند تطلق المهمة القمرية الثانية لها «تشاندرايان 2»

أطلقت الهند، الاثنين، ثاني مهمة قمرية لها، حيث أطلقت مركبة فضائية غير مأهولة من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في رحلة إلى القمر.

وجرى إطلاق صاروخ طوله 44 مترا يحمل المركبة "تشاندرايان 2"، والتي يعني اسمها "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية، الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش من قاعدة سريهاريكوتا لاطلاق المركبات الفضائية في جنوب الهند.

ومن المتوقع أن تصل المركبة تشاندرايان 2 التي تحتوي على مسبار وجوَّال، إلى المنطقة غير المستكشفة بشكل كبير في القطب الجنوبي للقمر في 7 سبتمبر المقبل، وفقا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وتهدف مهمة تشاندرايان 2 لرسم خريطة لسطح القمر والبحث عن المياه، وهو الأمر الذي أكدت وجوده المهمة الهندية تشاندرايان 1 عام 2008 عند الدوران حول القمر.

وجاء إطلاق المهمة اليوم بعد أسبوع من إلغاء محاولة سابقة للإطلاق في الساعة الأخيرة بسبب عطل فني.

ومن شأن الهبوط الناجح على سطح القمر تعزيز مكانة الهند بين دول العالم الرائدة في مجال الفضاء.