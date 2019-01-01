نشر قصر كينسينجتون صورًا جديدة بمناسبة عيد ميلاد الأمير جورج السادس، وفور انتشار الصور قال رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الأمير الصغير يشبه أباه الأمير ويليام تمامًا، وأنهما يمتلكان نفس الابتسامة، وعلق أحد المعجبين على المنشور قائلًا: "إنه يشبه والده تمامًا، عيد ميلاد سعيد"، وقال آخر: "يا له من ولد صغير وسيم إنه مزيج جميل من الأمير وليام وزوجته الدوقة كيت".

وبدى الأمير الصغير متشابهًا مع أباه من النظرة الأولى، لكن عند التدقيق فربما نجده يرث عيون أمه دوقة ساسكس كيت ميديلتون، زوجة الأمير ويليام ولى عهد المملكة الثاني المنتظر.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، ورث الأمير الصغير بشكل واضح عن والده حب كرة القدم، حيث ظهر في الصور مرتديًا قميص منتخب انجلترا لكرة القدم، خلال جلوسه في حديقة منزله في قصر كنسينجتون في لندن، فيما نشر القصر صورة أخرى لولي العهد الصغيرالمنتظر خلال قضائه عطلة عائلية قبل بضعة أيام.

والأمير الصغير جورج، هو ولي العهد الثالث لعرش بريطانيا الذي تعتليه حاليًا جدته الملكة إليزابيث الثانية، ولد في يوم 22 يوليو 2013 في لندن، ويعتبر الحفيد الأول للأمير تشارلز ابن الملكة اليزابيث، ووالد الأميران الأخوان ويليام وهاري.