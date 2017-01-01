إخلاء مقر حزب «اليسار» في برلين عقب تهديد بتفجير قنبلة

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تلقى المقر الاتحادي لحزب "اليسار" في العاصمة الألمانية برلين، رسالة تهديد، اليوم الاثنين، استوجبت إخلاء المقر.

وقالت متحدث باسم الحزب، إن الحزب تلقى رسالة إلكترونية تحوي تهديدا بتفجير قنبلة، ما استوجب مغادرة كل الموظفين مبنى الحزب "كارل-ليبكنشت" في حي ميته ببرلين.

وبسبب مضمون الخطاب، يرجح الحزب أن الراسل من التيار اليميني المتطرف.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مدخل المبنى. وتم إلغاء مؤتمر صحفي لنائبة رئيسة الحزب، مارتينا رينر، والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة 1 ظهرا (التوقيت المحلي).

وذكرت شرطة العاصمة أنه يجرى فحص جدية الرسالة، موضحة أن الحزب هو الذي بادر بإخلاء المبنى.

وتحدث السياسي في الحزب، مالته فيدلر، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "إرهاب يميني".