واشنطن: مقاتلة فنزويلية «لاحقت بعدوانية» طائرة أمريكية

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد، أن طائرة مقاتلة فنزويلية من طراز سو- 30 "لاحقت بعدوانية" طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الكاريبي.



وتم ملاحقة الطائرة من طراز (لوكهيد مارتن- ميد إي بي-3) "من على مسافة غير آمنة" في الحادث الذي وقع أمس الأول الجمعة. وزعمت القيادة الجنوبية لجيش لولايات المتحدة في تغريدة عبر موقعه تويتر أن الملاحقة كانت "تعرض الطاقم والطائرة للخطر".



وأكدت الولايات المتحدة أن الطائرة كانت تشارك في "مهمة متعددة الجنسيات معترف بها وموافق عليها في المجال الجوي الدولي". ولم يتضح مكان الحادث بالضبط. وأصدرت الولايات المتحدة صورا ومقطع فيديو.



ووجه الجيش أصابع الاتهام إلى روسيا، متهما موسكو "بالدعم العسكري غير المسؤول" للرئيس نيكولاس مادورو. ونفت موسكو دعمها للحكومة الفنزويلية بالطريقة التي زعمتها الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية.



وقال الجيش الأمريكي إن الحادثة الأخيرة "تؤكد على تهور مادورو وسلوكه غير المسؤول".



وتطالب الولايات المتحدة بإقالة مادورو وتدعم المعارضة، التي فشلت مؤخرًا في محاولة الانقلاب ضد الرئيس.