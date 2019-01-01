وزير الزراعة يكلف خالد صبري وكيلا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية

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كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد صبري عبد الله - رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بالعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث.
وجاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم "787" لسنة 2019.