 وزير الزراعة يكلف خالد صبري وكيلا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية - بوابة الشروق
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وزير الزراعة يكلف خالد صبري وكيلا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية

كتب_السيد علاء:
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 6:52 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 6:52 م

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد صبري عبد الله - رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بالعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث.

وجاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم "787" لسنة 2019.


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