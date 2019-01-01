مدير الكلية الفنية العسكرية: هدفنا تخريج ضابط مهندس يعمل داخل القوات المسلحة

قال اللواء بحري جمال أحمد محمود النشار مدير الكلية الفنية العسكرية، إن الكلية الفنية مثل باقي الكليات العسكرية تعمل على تطوير العمل فيها سواء أكاديميا أو دراسيا، أو بحثيا وفق خطط مدروسة، وبصفة مستمرة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتحديث المناهج يتم كل خمسة سنوات.

وكشف النشار، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية منهم طلبة الكلية الفنية العسكرية، الهدف من الكلية هو تخريج ضابط مهندس، يعمل داخل القوات المسلحة، مؤكدا أنه يجرى تقديم الدعم العلمي والأدبي والمعنوي لطالب الكلية الفنية العسكرية.

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعطت تعليمات واضحة بأن يتم الاهتمام بطلبة الكلية اهتماما شديدا، خاصة «النابغين منهم»، لكي يصبحوا علماء في المستقبل يفيدوا مصر والقوات المسلحة، مشدداً على أن هناك أكثر من معيار لاختيار طلبة الكلية الفنية العسكرية، حيث تتنوع الاختبارات ما بين طبي وبدني وثقافي، ويتم اختيار الطلبة وفق معاير وأسس واضحة وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن المميزات التي يحصل عليها طالب الفنية العسكرية، هي درجة بكالوريوس في الهندسة، كما يتم تقديم جميع أوجه الدعم المعنوي والدراسي والأكاديمي، بالإضافة إلى تقديم دراسة ومناهج علمية حديثة للطالب أثناء فترة الدراسة، كما أن هيئة التدريس الموجودة في الكلية وتدرس للطلبة على أعلى مستوى، ويجرى إرسال المتفوقين من الطلبة لبعثات خارجية.

وكشف مدير الكلية الفنية العسكرية أن تخصصات الكلية الفنية العسكرية تشمل العديد من الأقسام والشعب المختلفة، وجرى إنشاء عددًا من الشعب والأقسام داخل الكلية، لتواكب التطور في مجال التسليح وبما يخدم أهداف وتوجهات القوات المسلحة.

ولفت إلى أن هناك تخصصات دقيقة داخل الكلية، تغطي جميع احتياجات القوات المسلحة، موضحاً أن الكليات العسكرية تتكامل وكل واحدة منها لديها تخصص محدد، مشيرًا إلى أن المنهج الرئيسي فى الكلية البحرية الملاحة، أما شعبة الهندسة البحرية في الكلية الفنية العسكرية فهي مختصة بتصمييم إصلاح وبناء السفن.

وأكد أن هناك توجها من القيادة العامة للقوات المسلحة أن يكون خريجو الكليات الفنية العسكرية علماء المستقبل، ومن منطلق هذه الفكرة تم التركيز على ألا تعتمد دراسة الطلاب على الدراسات النظرية فقط بل يجب أن تكون هناك ممارسات عملية لتلك الدراسة.

في الوقت ذاته، يجرى تنمية المواهب الموجودة في المعاهد المصرية بحيث تتم الاستفادة من أوائل الخريجين ويتم دعوتهم وتنظيم المسابقات، حيث يتم اختيار العناصر المتميزة والتعامل معهم بحيث يكون هناك تفاعل بين الكلية الفنية وطلبة الجامعات المدنية، بحسب النشار.

وحول الغرض والهدف من المشاركة في المسابقات الدولية، قال إن الكلية تشارك فى 8 مسابقات 4 داخلية و4 خارجية، مشيرا إلى أن الهدف من المشاركات هو الاستفادة بأن يكون الطالب له القدرة على الإبداع وكيف تتم الاستفادة منه في الأفكار والتعامل في المواقف الصعبة.

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