ترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة المعروفة باسم "كوبرا" بشأن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج .



ومن المتوقع أن تتلقى رئيسة الوزراء معلومات جديدة من الوزراء والمسؤولين حول الوضع وستناقش الحفاظ على أمن النقل البحري في المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أمس الأحد.



وسوف يطلع وزير الخارجية جيريمي هانت مجلس العموم على أخر المستجدات بعد ظهر الاثنين، وسط تقارير تفيد بأن هناك وزراء يدرسون تجميد أصول النظام الإيراني.



ومن المتوقع أن يخبر هانت النواب بالإجراءات الإضافية التي ستتخذها الحكومة.