 الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف خطط الهدم في القدس - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2019 7:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف خطط الهدم في القدس

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 7:44 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 7:44 م

دعت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إسرائيل لوقف خطط الهدم في القدس المحتلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، بهدم عدد من المنازل لفلسطينيين في جنوب القدس المحتلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك