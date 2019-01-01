الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف خطط الهدم في القدس

دعت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إسرائيل لوقف خطط الهدم في القدس المحتلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، بهدم عدد من المنازل لفلسطينيين في جنوب القدس المحتلة.