 والي ولاية البيض الجزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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والي ولاية البيض الجزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 10:26 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 10:26 م

مثل محمد جمال خنفار، والي ولاية البيض الجزائرية (شمال غرب)، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر للاستماع إلى أقواله في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه "في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من السيد المستشار المحقق إلى السيد محمد جمال خنفار والي ولاية البيض الحالي، في قضية محي الدين طحكوت المتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة".

وأضاف البيان أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم عقب سماع أقواله.


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