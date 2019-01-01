عمران خان يتعهد بإصلاحات هيكلية لتحول باكستان إلى بلد ديمقراطي حيوي

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالقيام بإصلاحات هيكلية في سبيل تحول باكستان إلى بلد ديمقراطي حيوي من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد خان -في كلمة ألقاها بواشنطن أمام تجمع كبير للباكستانيين المقيمين في أمريكا، وأوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- اعتزام حكومته إخراج البلاد من المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجهها حاليا، مُشيرًا إلى أن ظاهرة الفساد تعد أكبر تحدٍ أمام تنمية البلاد، متعهدا ببذل الجهود من أجل استئصال هذه الظاهرة من البلاد.

وتحدث خان عن إصلاحات حكومته للاقتصاد، والتي تركز على تحسين نسبة ضريبة البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تسهيل الاستثمار، مضيفًا أن الحكومة الباكستانية ستضمن البيئة المواتية للتجارة في البلاد.

وجدد عمران خان اعتزام حكومته لاسترداد الأموال التي نهبها السياسيون الفاسدون الذين يواجهون قضايا الفساد، مؤكدا أنه لن يتوصل إلى أي اتفاق أو صفقة مع هؤلاء العناصر الفاسدة، لافتًا إلى أنه لن يتم إطلاق سراحهم حتى استعادة أموال الدولة المنهوبة.