شركة فرنسية تحصل على تمويل أوروبي لمشروعات إعادة التدوير

أعلنت شركة ديريشبورج الفرنسية للخدمات الحضرية في بيان أنها تلقت تمويلًا بقيمة 130 مليون يورو (146 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي.



وقال البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج، إن هذه المبلغ سوف يخصص لمشروعات إعادة التدوير في فرنسا.



وأضاف البيان أن التمويل يأتي في إطار ما يطلق عليه خطة يونكر لتحفيزالاستثمار،نسبة إلى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته والذي وسوف تحل محله وزيرة الدفاع الألمانية السابقة اوروزولا فون دير لاين.



كان يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير قد اعلنا في وقت سابق الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي مشترك ان الهيئتين حققتا التزامهما بتوفير 315 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية في إطار خطة الاستثمار الأوروبية.