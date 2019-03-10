تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية فنية تحيها فرقة "عبد الحليم نويرة" للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، في تمام الثامنة مساءً، على المسرح الكبير، وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الوطنية الجارفة لجموع الشعب.



وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة فى موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، إن ثورة 23 يوليو نجحت في تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر، من خلال مبادئها السامية التي حققت الإستقلال الوطني، ودعت إلى الحرية والمساواة.



وأضافت أن رعاية الثورة للفكر أدى إلى أزدهار الثقافة، ونتج عنه تفاعل مختلف ألوان الفنون مع أهدافها النبيلة، حيث نبتت صورًا إبداعية خالدة، عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثوري القومي، الطامح إلى التنمية والبناء.



من جانبه قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، إن الاحتفالية تتضمن مجموعة من المؤلفات الحماسية لعظماء الملحنين منها الله يا بلادنا، والله وعرفنا الحب، حي على الفلاح، موسيقى هدية العيد لـ محمد عبد الوهاب، ع الدوار لـ أحمد صدقي، أم الصابرين لـ بليغ حمدي، إحنا الشعب، أحلف بسماها لكمال الطويل، يا حبنا الكبير، أنا النيل مقبرة الغزاة لرياض السنباطي، محلاك يا مصر، أنت على الدفة، يا أغلي اسم في الوجود لمحمد الموجي، يؤديها كل من "إبراهيم راشد، رضوى سعيد، هاني عامر، رحاب مطاوع، محمود عبد الحميد، نهاد فتحي، عصام محمود ورحاب عمر".