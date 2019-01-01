محافظ القليوبية: نسعى لإنشاء مصانع لإنتاج المواد الغذائية لتحقيق التميز والريادة

أكد محافظ القليوبية علاء عبد الحليم، أن المحافظة بصدد إنشاء مصانع لإنتاج المواد الغذائية مع الجهات المختصة وفتح معارض دائمة فى المحافظة، للمساهمة فى تسويق المنتجات لتحقيق التميز والريادة المطلوبة .

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ ، اليوم الإثنين، فى الندوة التوعوية التي نظمهتا المحافظة بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة بنها للوقوف على أسباب ومشكلات إنخفاض إنتاج المشمش وحل تلك المشكلات بطريقة علمية متخصصة من قبل أساتذة فى مجال قسم البساتين والفاكهة.

وأوضح المحافظ أن قرية "العمار" تعد من العلامات التجارية المتميزة فى مجال زراعة وانتاج المشمش وتسعى المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإعادة العمار إلى ريادتها وتصديرها السوق المحلى والدولى من خلال خريطة عمل ودراسات علمية تم تجهيزها للبدء فى تنفيذها من العام القادم ، مطالبا المزارعين ببذل مزيد من الجهد والإتقان فى العمل لتحقيق النجاح والتميز.

وأعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء جمعية تشرف عليها المحافظة لتسويق المنتج فى الموسم لتحقيق التوازن فى السعر وبيع المنتج بسعر عادل يعطي هامش ربح للمزارع ، وتوفير مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة وفتح منافذ بيع لتوزيعها على الفلاحين لضمان المكافحة السليمة وشن حملات لمكافحة الغش التجارى فى القرية على محلات بيع المبيدات.

وبدوره أكد الدكتور محمود عراقى عميد زراعة مشتهر أن كلية الزراعة لن تدخر جهدا لتقديم أى استشارات أو إقامة ندوات توعوية والدفع بمجموعة من أساتذة كلية الزراعة لمعاينة مزارع المشمش والتى تبلغ أكثر من 350 فدانا وعمل المتابعات اللازمة للوقوف على أسباب إنخفاض إنتاجية الفدان وكيفية التغلب على العوامل والظروف الجوية.