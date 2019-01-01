استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة لليوم الثاني على التوالى، منذ التاسعة صباح اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لإجراء عملية التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، على أن تستمر المعامل في العمل غدًا الثلاثاء حرصًا على تقديم الخدمة لأولياء الأمور.

رصدت "الشروق" إقبال كثيف من الطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى المجاميع فى نهاية المطاف بالثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا داخل كلية الحاسبات والمعلومات المخصصة من قبل الوزارة باستقبال الأعداد القادمة لتسجيل رغباتهم، البالغ عددهم 250 طالبا وطالبة في حالة من الانتظار والترقب وبعض ملامح القلق على وجوه أولياء الأمور.

وتشتمل كلية الحاسبات و المعلومات علي عدد 3 معامل بكثافة 75 جهاز حاسب آلي لاستقبال الراغبين في تسجيل الرغبات وسط تواجد فننين ومتدربين داخل المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات أثناء تواجد أي مشاكل في الحاسب الآلي أو الإنترنت، ولتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، وتوفير كافة سبل الراحة للوافدين إلى المعامل.

وقال ياسر عبد الجواد، أحد مسئولي معمل التنسيق بكلية الحاسبات و المعلومات، "إن الإقبال زاد بشكل ملموس وبصورة ملحوظة، مقارنة باليوم الأول من فتح أبواب معامل التنسيق الإلكتروني، ومع ذلك نعمل على تسهيل إجراءات عمليات التسجيل عن طريق التنظيم وتقديم الخدمات الواجب توافرها".

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق"، أن المعامل مجهزة لاستقبال الراغبين في التسجيل إلكترونيا ولا توجد لدينا أي صعوبات تعرقل الطالب أثناء إجراءات عمليات التسجيل، مضيفا أن عدد أجهزة الحاسوب قليلة بكلية الحاسبات والمعلومات، مقارنة بعدد الطلاب المتوافد كل يوم، لكننا نعمل على تنسيق وترتيب وتنظيم عملية السير خارج و داخل المعامل، مؤكدا أننا قادرون على استقبال ضعف العدد، وتقديم كافة المساعدات لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

وفي سياق متصل، قال محمد ممدوح، أحد مسئولي معامل التنسيق بالكلية، إن أغلب الرغبات كانت من نصيب الصيدلة وطب أسنان وعلاج طبيعي للشعبة العلمية، والألسن والإعلام والتربية العام للشعبة الأدبية.

كما التقت "الشروق" ببعض طلاب وطالبات المرحلة الأولى، حيث قالت سوزان عاطف، الحاصلة على 97.9 % بالشعبة العلمية، إن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الراغبين في التسجيل، مضيفة: "نسقت على صيدلة لتحقيق أمنية والدي".

وأكد محمود سامي، الحاصل علي 98.7% بالشعبة العلمية، على تعاون الفنيين والمتخصصين داخل المعامل في تسهيل عمليات التسجيل وتقديم الخدمات المطلوبة تجاه الطالب و المساعده، مؤكدا أنه نسق على كلية طب الأسنان لرغبته في الالتحاق بها، متخوفا من ارتفاع شرائح المجموع فى تنسيق هذا العام وعدم التحاقه بالكلية التي يرغب فيها.

وأوضح سيد حسنين، الحاصل على 98 %للشعبة الأدبية، أنه نسق علي كلية الألسن لرغبته في دراسة وتعلم اللغات الأجنبية المختلفة، وتعدد مجالات الكلية وانخراطها في سوق العمل، موضحًا أنه حصل على مجموع كلية الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، لكنه يرغب في تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الألسن للعمل بها في الدول الأجنبية، ويتبع نهج والدة في ألمانيا.

وعبر بعض أولياء الأمور عن استيائهم من ارتفاع شرائح المجموع في تنسيق هذا العام، مما يقلص الفرص أمام أبناؤها، وتعرضهم للتزاحم في كليات القمة التي سهروا الليالي وتعبوا في سبيل تحقيق أمانيهم.