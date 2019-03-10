ارتفاع ثقة المستهلكين في هولندا خلال يوليو الحالي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، الصادرة اليوم الاثنين، تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال يوليو الحالي.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى نقطتين مقابل صفر في يونيو الماضي، في الوقت نفسه، ظل مؤشر الثقة أعلى من متوسط مستواه خلال آخر 20 عاما، وهو سالب 4 نقاط.

وتحسن مؤشر المناخ الاقتصادي إلى ست نقاط خلال الشهر الحالي، مقابل نقطتين خلال الشهر الماضي، في حين تحسن مؤشر الرغبة في الشراء إلى سالب نقطة واحدة خلال الشهر الحالي مقابل سالب نقطتين خلال الشهر الماضي.

وأبدى المستهلكون نظرة إيجابية بشأن حالة الاقتصاد خلال الـ12 شهرا الماضي، كما تحسنت نظرتهم بشأن الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة.

من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي تحسن الإنفاق الاستهلاكي خلال مايو الماضي بفضل زيادة مشتريات الأجهزة المنزلية والأثاث.