مصرع 3 أشخاص جراء موجة حر تشهدها ولايات أمريكية

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم جراء موجة حر تشهدها أجزاء واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية.



وتؤثر موجة الحر على نحو 150 مليون شخص بحرارة بلغت 38 درجة مئوية في نيويورك وواشنطن.



وقال مركز الأرصاد الجوية الأميركي إن موجة الحر هذه تمتد من سهول وسط الغرب "ميد ويست" إلى الساحل الأطلسي.



وأطلقت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من موجة الحر في عدد من مناطق شرق كندا أيضا.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن السكان يمكن أن يشعروا بدرجة حرارة تصل إلى 45 مئوية.



وفتحت مدينة نيويورك حوالى 500 مركز مكيفة يمكن للسكان التوجه إليها ومنذ الجمعة يلهو الأطفال في مياه البرك العامة.



والغت السلطات مسابقة للجري يوم غد الأحد في نيويورك بسبب نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة العالية.